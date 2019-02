AGGIORNAMENTO:

ha avvistato un corpo ad un distanza di un miglio e mezzo a sud di Santa Maria la Scala, precisamente in località Santa Maria delle Grazie. Alle ore 9.45 il corpo è stato recuperato dalla Motovedetta della Guardia Costiera di Catania intervenuta sul luogo. Le ricerche degli altri due dispersi continueranno senza sosta". Lo ha reso noto la Guardia Costiera attraverso un comunicato stampa.E' stato trovato e recuperato dalla guardia costiera il secondo corpo di uno dei tre dispersi nel mare del porticciolo di Santa Maria la Scala.E' quello di Margherita Quattrocchi, di 21 anni, il secondo corpo recuperato in mare dalla guardia costiera. Gli altri due caduti in mare sono il suo fidanzato Enrico Cordella, di 22 anni, e un loro amico, Lorenzo D'Agata, di 27. Non è stato ancora resa nota l'identità del primo corpo recuperato.Continuano le ricerche dell'ultimo disperso. Non sono stati resi noti i nomi dei due dispersi i cui corpi sono stati recuperati.ll'interno della loro vettura sul molo. Nelle ricerche, per i Vigili del Fuoco, sono impegnati il Nucleo Sommozzatori, la Sezione Navale, il Nucleo Elicotteri ed il Nucleo SAPR (Sistema Avanzato di Pilotaggio Remoto) con l'ausilio dei droni, oltre al personale di terra del locale Distaccamento di Acireale per il supporto logistico.frazione marinara di Acireale, di Margherita Quattrocchi di 21 anni, il fidanzato Enrico Cordella, di 22 anni, e un loro amico, Lorenzo D'Agata, di 27.La tragedia sarebbe stata notata da un testimone che ha lanciato l'allarme. Le ricerche in mare nella notte sono state effettuate dall'equipaggio di un elicottero della guardia costiera. Per le cattive condizioni del mare non sono potuti ancora immergersi in acqua, invece, i sommozzatori dei vigili del fuoco presenti sul posto anche con una 'colonna fari' per illuminare la zona e una gru. I familiari dei tre dispersi sono stati alloggiati in una stanza del porto messa a disposizione dal Comune di Acireale