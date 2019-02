. L’ufficio stampa di Palazzo degli Elefanti ha reso noto il prospetto delle presenze dei consiglieri a sei mesi dall’insediamento. Questione di numeri, dunque. Freddi, spietati, inequivocabili. Così non può non saltare all’occhio il numero esiguo di presenze del consigliere che si aggiudica il più alto gradino del podio in termini di assenze: Enzo Bianco.Bianco tra un vertice dell’Anci (l’ex senatore è il presidente nazionale del Consiglio nazionale) e un viaggio a Bruxelles in qualità di vicepresidente del Comitato europeo delle Regioni ha totalizzato nove presenze su 27 sedute del Senato cittadino. In fondo alla classifica gli fa compagnia Bartolomeo Curia (Una scelta d’amore per Catania) con 15 presenze.A guidare invece la classifica dei consiglieri più solerti ci sono il presidente Giuseppe Castiglione (Grande Catania), Sebastiano Anastasi (Grande Catania) e l’azzurro Rosario Scuderi che conseguono l’en plein : 27 presenze su 27 sedute. Una sola assenza, invece, per i consiglieri Santi Bosco (Forza Italia) e Nunzio Russo di FdI che tallonano i tre fermandosi a 26 sedute.