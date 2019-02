Paternò, il Prefetto esamina le criticità

al quale ha partecipato il Sindaco di Paternò con il Comandante della rispettive polizia locale e altri Amministratori, il Questore, il Comandante provinciale della Guardia di Finanza, il Comandante provinciale dei Carabinieri. L’incontro è stato convocato per la disamina delle situazioni di criticità per l’ordine e la sicurezza pubblica, del territorio comunale nello spirito di collaborazione e coesione tra le Istituzioni statali e locali. Il Sindaco, ha diffusamente esposto le problematiche e gli aspetti critici del territorio puntualizzando le iniziative intraprese e da intraprendere da parte delle Amministrazione locale.da cui sono scaturiti lusinghieri risultati a tutela della sicurezza e dei cittadini. In proposito, dall’esame dell’andamento delle fattispecie delittuose, è stata constatata una diminuzione dei reati consumati nell’anno 2018. Nell’ambito dei reati predatori è stata evidenziata una flessione in genere, pur con un incremento dei furti in appartamento e negli esercizi commerciali. Resta vigile l’attenzione sullo spaccio delle sostanze stupefacenti e sui furti nel settore agrumicolo. Per quanto riguarda tale ultimo settore si è preso atto che la capillare attività di prevenzione e controllo svolta dai Carabinieri del NIL con l’Ispettorato del Lavoro e dalla Guardia di Finanza ha finora prodotto brillanti risultati testimoniati dai numerosi accessi nelle aziende e dalle iniziative di contrasto al fenomeno del caporalato.In tale quadro il Sindaco, è stato invitato a prestare ogni utile forma di collaborazione fornendo anche indicazioni per agevolare l’azione delle Forze dell’Ordine. Sebbene dunque siano stati rilevati dati numerici positivi nel complesso, è stato predisposto un articolato piano che prevede un innalzamento dei servizi di vigilanza e di controllo con la collaborazione della Polizia municipale, anche al fine di incrementare la visibilità delle Forze dell’Ordine e la fiducia nelle Istituzioni soprattutto nelle zone più a rischio. Occorre, quindi, con una grande attività di collaborazione, rassicurare i cittadini la cui percezione di sicurezza deve essere rafforzata. In tale prospettiva l’ Amministrazione comunale incrementerà le attività di prevenzione e contrasto su ogni forma di abusivismo a danno del patrimonio edilizio pubblico e privato, sugli atti vandalici, sugli immobili di proprietà e su ogni forma di illegalità sul territorio comunale.L’attività di controllo e vigilanza del territorio sarà, inoltre, agevolata dall’installazione e dall’incremento di dispositivi di videosorveglianza da parte della Amministrazione Comunale collegati con le sale operative delle Forze di Polizia, in particolare nei luoghi maggiormente critici del territorio. Tale sorveglianza dovrà essere estesa al fine di prevenire o evitare atti di danneggiamento degli immobili comunali o furti. Il potenziamento dell’illuminazione delle zone più esposte al rischio agevolerà il pattugliamento e la vigilanza delle forze dell’Ordine.