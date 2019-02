sono state al centro dell'ultima udienza del processo in corso davanti alla Corte di Assise di Catania, presieduta da Nunzio Trovato. A seguire attentamente dietro le sbarre tutte le fasi del processo Agatino Tuccio, imputato per l'omicidio del giovane giarrese, assistito dai difensori di fiducia Enzo Iofrida e Vanessa Furnari. Resta latitante il ripostese Salvatore Di Mauro, coimputato, difeso dal legale Cristofero Alessi. Presenti in aula i fratelli della vittima, rappresentati insieme alla madre dagli avvocati Angela Chiarenza, in sostituzione del difensore di fiducia Michele Pansera, e Rosario Fabio Grasso. Citati dal pubblico ministero Santo Distefano i testi Giuseppe Polimeni, luogotenente dell'Arma in servizio alla sezione impronte del Reparto Investigazioni Scientifiche di Messina, e Massimiliano Vasta, titolare del locale in cui lavorava la vittima.Sono quattro le impronte digitali di Agatino Tuccio rilevate dai Ris di Messina su due delle tre buste di plastica, contenenti l'una dentro l'altra un grosso macigno, rinvenute sul luogo del delitto, a poca distanza dal corpo senza vita di Dario Chiappone. Per l'accusa è la svolta nelle indagini. Quelle buste, infatti, sarebbero state portate in via Salvemini dai killer prima dell'esecuzione, come mostrerebbero anche le immagini proiettate in aula nella precedente udienza. La pietra contenuta, infatti, sarebbe stata utilizzata, secondo l'ipotesi investigativa, in caso di necessità per frantumare uno dei finestrini della vettura in cui si trovava la vittima. A descrivere le tracce trovate sui reperti inviati nei laboratori dei Ris di Messina, il luogotenente Giuseppe Polimeni. Su una delle tre buste sono state rinvenute quattro impronte, ma solo tre utilizzabili per i confronti: pollice destro, medio sinistro ed indice sinistro. Sulla seconda busta rinvenuta, invece, solo una traccia utile: il medio destro. Inserite nell'Afis, il Sistema automatizzato di identificazione delle impronte digitali, hanno dato esito positivo con quelle di Agatino Tuccio, già inserite nella banca dati. Altre due impronte sono state rinvenute sul finestrino posteriore, lato conducente, dell'automobile su cui si trovava la vittima. Una delle due appartiene proprio a Dario Chiappone, mentre la seconda è rimasta ignota. Punto centrale dell'esame del teste anche i tempi di conservazione delle impronte digitali in un ambiente esterno. Fondamentale per l'accusa escludere che quelle buste potessero trovarsi sulla scena del crimine prima del delitto. Il luogotenente Polimeni ha evidenziato come le impronte siano entità fragilissime, capaci di mantenersi solo se protette dall'esposizione al sole e alla pioggia, dalla polvere e da sfregamento della superficie su cui si trovano.E' sulle frequentazioni e sui debiti contratti dalla vittima che verte l'esame di Massimiliano Vasta, titolare del locale in cui per alcuni mesi aveva lavorato Dario Chiappone. Un rapporto che da lavorativo era diventato ben presto anche confidenziale. A lui la vittima avrebbe raccontato delle relazioni avviate con alcune donne ma anche di alcuni debiti contratti. Non avrebbe però mai rivelato i nomi dei creditori. Un episodio in particolare, avvenuto circa 6 mesi prima dell'omicidio, avrebbe spaventato il 27enne. Una notte, dopo aver chiuso il locale, racconta in aula Massimiliano Vasta, avrebbe accompagnato Dario a casa con la propria auto. Lì avrebbero notato una Fiat Punto che, dopo aver fatto un paio di giri, si sarebbe fermata dietro la propria vettura. A quel punto Dario sarebbe sceso per andare a parlare con l'uomo, subito dopo andato via. Il giovane doveva restituire del denaro a quell'uomo, di cui non avrebbe mai rivelato però il nome. Nessun creditore si sarebbe mai presentato nel locale per chiedere soldi a Dario, così come nessuno dei due imputati. Nella prossima udienza, fissata per il 4 marzo, saranno sentiti Paolo Censabella, ex compagno della testimone oculare del delitto, ed un altro militare dell'Arma in servizio nei Ris di Messina.