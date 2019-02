che da due mesi non ricevono lo stipendio e nemmeno notizie da parte del Commissario straordinario Adolfo Landi". Lo afferma, in una nota, l'Ugl, sottolineando che "questa continua mancanza di risposte non ci fa ben sperare".non ci sembra corretto questo atteggiamento da parte della società, quando ci sono 500 dipendenti che hanno diritto di sapere e di vedersi pagato il lavoro effettuato. Auspichiamo dunque risposte celeri, diversamente provvederemo a chiedere l'intervento delle istituzioni preposte a tutelare, insieme a noi, i diritti del personale e ci auguriamo per il prossimo futuro l'avvio di un dialogo costante che - conclude il sindacalista - possa consentire la rimozione di ogni ostacolo e favorire la collaborazione per una conduzione volta al bene dell'Oda e dei suoi utenti".