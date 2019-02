I lavori cominceranno alle 9.30 nell'hotel Sheraton di Aci Castello. La giornata si concluderà con l'elezione del presidente del movimento e dei 150 componenti l'assemblea generale. Il congresso, si legge in una nota, "sarà anche l'occasione per un ulteriore e approfondito confronto interno, in vista della scadenza di maggio per le Europee". "Tema di dibattito - prosegue il comunicato - sarà pure la 'dimensione' che dovrà assumere #DiventeràBellissima: mantenere le caratteristiche di soggetto regionale o federarsi con un partito nazionale".