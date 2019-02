I fatti hanno avuto inizio quando un uomo di anni 20 che viaggiava a bordo della sua auto con la fidanzata, urtava l’auto di un altro individuo di anni 45, anch’egli in compagnia di una donna.Quest’ultimo, si è subito alterato per il danno subito pretendendo tra l’altro, il rispetto dovuto ossia “il Lei anziché il Tu” da parte dell’autore del tamponamento.Agenti del Commissariato Borgo Ognina, a seguito di una segnalazione fatta dai passanti che hanno assistito alla vicenda sono immediatamente intervenuti e, grazie alla ricostruzione dei fatti effettuata anche dall’acquisizione di dichiarazioni testimoniali, hanno proceduto alla denuncia del ventenne.La vittima per le condizioni in cui versava è stato trasportato subito presso il locale pronto soccorso, dove, dopo ulteriori visite specialistiche, gli sono state diagnosticate 3 settimane di riposo per i traumi subiti.