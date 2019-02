Dieci anni prima, invece, avrebbe dovuto pagarlo al clan Scalisi di Adrano, storico referente dei Laudani meglio noti come 'Mussi i Ficurinia'. Ma l'intervento di alcuni "picciotti" avrebbe permesso di non soccombere alle richieste estorsive.E che oggi è arrivata ad un primo step giudiziario: davanti al Gup Pietrò Currò, il 14 marzo prossimo dovranno presentarsi il boss santapaoliano, detenuto al 41bis, oggi a piede libero , coinvolto in alcune inchieste della Dda riguardanti la criminalità adranita ed in particolare la famiglia mafiosa Scalisi. Addirittura negli anni scorsi sarebbe stato bersaglio di un tentato omicidio, poi fallito. nei confronti di Comis, difeso dall’avvocato Salvo Pace e Francesco Antille, e di Francesco Coco, assistito dall’avvocato Francesco Messina. Il primo è accusato di estorsione, il secondo invece di tentata estorsione.Giovanni Comis, ritenuto uno dei vertici di Cosa nostra a Picanello, avrebbe cercato di procurarsi “un ingiusto profitto - si legge nel capo di imputazione - mediante minacce implicite di ritorsioni sia contro l’incolumità fisica della vittima, sia contro l’integrità dei beni aziendali, in caso di mancato pagamento del 10% degli introiti dei due supermercati della vittima (un punto vendita a Catania, un altro in un paese della zona etnea ndr), costringeva il commerciante a corrispondergli la somma di 10 mila euro, di cui una prima trance di 5 mila tra novembre 2013 e gennaio 2014 ed i restanti 5 mila tra dicembre 2014 e gennaio 2015”.Perché già nel 2003 e 2004 il commerciante sarebbe stato contattato da Francesco Coco per il versamento di 10 mila euro. Una richiesta di denaro - si legge nel capo di imputazione - che proveniva direttamente dalla “Zia Concetta”, cioè dalla famiglia mafiosa Scalisi di Adrano. La zia Concetta altri non è che Concetta Scalisi, ritenuta la donna boss - come emerge dal maxi processo Viceré - che porta il nome del clan adranita, storico alleato dei Laudani di Catania. Alla fine l’estorsione non venne pagata. Ma solo perché, secondo le ricostruzioni accusatorie, ci sarebbe stato l’intervento di esponenti di un’altra famiglia mafiosa che avrebbero fatto desistere l’imputato dal suo intento.