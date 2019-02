Spazio Avanzamento Lavori. Due giorni di spensieratezza, ironia, e quel pizzico di follia che serve nella vita quotidiana a non prendersi troppo sul serio ed a divertirsi in modo sano. Tra palloncini, fiori, tucani, laboratori di mascherine e per i più golosi anche laboratori con il cioccolato come protagonista.Giuseppe Marchetti, Alessandro Pardo, Joe Billy, Giuseppe Reina; domenica 24 febbraio 2019: Nunzio Ciuridda, Fabio Scap, KVA - Keep Vinyl Alive, Salvo Micieli, Davide Russo. Per l’area POPUPART: Michela Randis in "Face" e Giuseppe Spinella in "Lost in blue”. Per la POPUP4KIDS: sabato il Mago Dimis [powered by Valeria Fassari - Logopedista e la domenica il Laboratorio ad arte a cura di Guide Turistiche Catania, il Laboratorio "Read, play, create! a cura di Chicca Zappalà e Ginimagi. ”Unendo le energie di coloratissimi libri & fantastico materiale creativo, Chicca's Books & Ginimagi invitano tutti i bimbi del Pop Up Market Sicily a leggere, creare & dar vita al proprio originale libriccino tutto da inventare!"Chocolate. Per gli adulti, invece a lezione di cioccolato artigianale con la maestra di cioccolato Francesca Tornello di FranCes's Chocolate dal nome: Il 24 febbraio, in occasione della giornata internazionale della guida Turistica 2019, Guide Turistiche Catania inserisce all'interno del Tour gratuito denominato "La Città dello Zolfo" un passaggio al Sal Spazio Avanzamento Lavori ed ovviamente al Pop Up Market Sicily!