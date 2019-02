La protesta è stata organizzata, come in tutta la regione, dall'Unione degli Studenti Sicilia, chiede "una legge regionale per il diritto allo studio che sia realmente rispondente alle necessità dagli studenti siciliani e non spot e di facciata" e si dice "contro la regionalizzazione, proposta che divide l'Italia in due accentuando la questione meridionale mai appianata, e che crea studenti di seria A e di serie B". L'Unione degli Studenti Sicilia si dice anche contro "un esame di Stato che è il fiore all'occhiello di una didattica meritocratica ed escludente, che è stato ripensato senza pensare i percorsi di studio, trasformando gli studenti in cavie".(ANSA).