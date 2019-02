"ritenuto contiguo - scrivono gli investigatori guidati da Renato Panvino - all’organizzazione mafiosa “Nardo”, egemone nella provincia di Siracusa".- Sezione Misure di Prevenzione, su proposta del Direttore della D.I.A., Gen. B. Giuseppe Governale, in sinergia con la locale Procura Distrettuale Antimafia, guidata dal Procuratore della Repubblica dott. Carmelo Zuccaro-e denominata “Morsa2”, condotta dai Carabinieri di Siracusa, dalla quale è derivata l’ulteriore indagine denominata “Nostradamus”, i cui esiti sono sfociati nell’emissione, da parte del GIP di Catania, di un’Ordinanza di custodia cautelare eseguita in data 5.12.2012 nei confronti di Giuseppe Petullà, Fabrizio Blandino, Renzo Vincenti, Marcello Ferro e Massimiliano Rizzo, responsabili di associazione per delinquere di stampo mafioso, estorsione ed altro".LE INTERCETTAZIONI - Dall’attività tecnica di intercettazione, svolta dal Reparto Operativo dei Carabinieri di Siracusa su delega della D.D.A. di Catania, "emergeva - sottolinea la Dia - come il succitato BLANDINO - esponente mafioso appartenente alla cellula megarese, affiliato al clan “Nardo” e referente per il territorio di Augusta - seppur sottoposto agli arresti domiciliari presso l’abitazione, continuava a mantenere contatti con esponenti del clan “Nardo” attraverso PETULLA’ Giuseppe e VINCENTI Renzo, interfacciandosi con i vertici dell’organizzazione, in merito alle disposizioni e agli ordini impartiti dai capi clan per la commissione di attività illecite nel territorio megarese, specie quelle estorsive e di infiltrazione nelle attività economiche del territorio, riscuotendone periodicamente i proventi".LE ACCUSE - "La pericolosità sociale del Petullà - continua la Dia - che annovera anche pregiudizi penali per oltraggio e resistenza a pubblico ufficiale, partecipazione a giuochi d’azzardo, occultamento o distruzione di documenti contabili e omessa dichiarazione dei redditi - veniva avvalorata, altresì, dalle ulteriori attività investigative svolte dai Carabinieri del Reparto Operativo di Siracusa, supportate dalle dichiarazioni fornite dal collaboratore di giustizia BLANDINO Fabrizio, in particolare nell’ambito della operazione di polizia convenzionalmente denominata “Parsifal”, i cui esiti sono sfociati nell’emissione, da parte del G.I.P. di Catania, dell’Ordinanza di custodia cautelare eseguita in data 11.6.2015 nei confronti di PETULLA’ Giuseppe, BLANDINO Fabrizio, FLORIDIA Pippo e FERRO Marcello, ritenuti affiliati al clan “Nardo” di Lentini e responsabili del reato di estorsione aggravata dalla finalità mafiosa".Continua la Dia: "Fabrizio Blandino, infatti, ricostruiva una serie di episodi estorsivi compiuti dai citati esponenti mafiosi, tra cui Petullà, in danno di imprenditori commerciali di Augusta. A seguito di tali dichiarazioni venivano escussi a sommarie informazioni le vittime degli episodi estorsivi che fornivano elementi di riscontro a quanto dichiarato dal collaboratore di giustizia".IL TESORETTO - Gli accertamenti patrimoniali svolti sul conto del Petullà "hanno messo in evidenza la sussistenza di una netta sperequazione tra il valore dei beni a vario titolo posseduti, il tenore di vita mantenuto e le fonti di reddito documentate dal nucleo familiare".Il Tribunale di Catania, accogliendo la proposta avanzata dal Direttore della D.I.A. ha, pertanto, disposto il sequestro dei beni di cui il Petullà risulta disporre direttamente o indirettamente, per un valore complessivamente stimato in circa 300.000 euro, consistenti nel 100% delle quote del capitale sociale della società AGENZIA DEL CENTRO S.r.l. con sede in Augusta, riconducibile al proposto.