È questo l’appello lanciato dalla famiglia di Natale Licciardello, il 26enne colpito da un proiettile alla testa l’8 luglio del 2016 in via Franca ad Aci Catena. L’omicidio è avvenuto all’altezza del civico 30, intorno alle ore 18.50 circa. Il prossimo 6 giugno presso il Gup di Catania avrà luogo la prima udienza contro i due imputati accusati di omicidio colposo e porto abusivo di armi.In via Franca, però, l’auto ha perso il controllo andando a sbattere contro una Renault Clio guidata da una donna. All’inizio era sembrato che le ferite riportate dal 26enne, poi morto una settimana dopo in ospedale, fossero una conseguenza dell’impatto, ma poco dopo i soccorsi si sono accorti che proprio vicino l’occhio di Natale Licciardello era rimasta conficcata l’ogiva di un proiettile. A bordo dell’auto c’erano i due ragazzi che dopo l’impatto sono scappati dall’auto portando via una borsa appartenente a Licciardello. I due giovani furono identificati poche ore dopo.Chiunque abbia visto qualcosa, o chiunque sappia qualcosa può rivolgersi alle autorità competenti. "Vogliamo la verità – dicono – vogliamo giustizia per Natale".Chiunque quel giorno, poco prima dell’omicidio, abbia incontrato la Nissan Juke con a bordo i tre ragazzi può rivolgersi alle autorità competenti perché può essere molto utile per le indagini in corso.