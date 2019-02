Per comprendere il potere dei “milanesi” è necessario andare a ritroso nel tempo, in particolare agli anni ’70 quando a Catania i maggiori esponenti criminali della criminalità organizzata, che operavano anche al Nord Italia, decisero di “consorziarsi” per contrastare lo strapotere della famiglia di Cosa Nostra capeggiata da Benedetto Santapaola.

in questo caso i Cursoti, dieci anni di estorsione e una retata che porta all'arresto di Alfio Napoli (cl. 1972), inteso “Codd’i mulu”, nipote acquisito del defunto Luigi Miano, detto “Jimmy”, storico boss dell’organizzazione mafiosa Cursoti MilanesiSono i Cursoti Milanesi, il clan che ha portato Catania negli scranni del Senato per “l’invito” ai commercianti di abbassare le saracinesche nel giorno dei funerali di un ragazzino, figlio di Carmelo Ruscica, Bananedda, e nipote di Giuseppe Ruscica, Banana, due “vicini” alla cosca che nel quartiere di San Leone ha gestito, e gestisce, lo spaccio di stupefacenti. I Ruscica sono dei “pesci piccoli” a livello criminale, i “capi” dei Cursoti Milanesi, quelli attuali, sono altri. Ma il nome di “Banana” è uno di quelli che fa “scrusciu” (rumore, ndr) nel quartiere.alcuni criminali che avevano avuto la “colpa” di rapinare ed estorcere alcuni imprenditori che avevano la “protezione di Cosa nostra catanese”. La cupola degli avversari di Santapaola era composta da Santo Mazzei (U Carcagnusu), Giuseppe Garozzo (U Maritatu), Antonio Miano (Nuccio) e Luigi Miano (Jimmy).Come capo del clan fu scelto, Corrado Manfredi. Gli investigatori del tempo descrivono Manfredi come un “personaggio non di altissimo spessore criminale ma capace di dare forma al gruppo criminale”. Nei due decenni ’70 e ’80 i Cursoti sono i protagonisti delle colonne di molti quotidiani del Nord Italia: le città italiane sono macchiate da numerosi omicidi.hanno ucciso a Catania, Torino e Milano. Il 15 gennaio del 1982 il bersaglio fu Manfredi: fu freddato all’albergo Canova di Milano. L’omicidio creò dei delle tensioni tra i boss che ambivano a diventare il nuovo capomafia. A quel punto il “consorzio criminale” si sgretolò e nacquero tre gruppi criminali operanti ancora oggi. I “Carcagnusi” capeggiati da Santo Mazzei, i “Cursoti” con la leadership di Giuseppe Garozzo e i “Milanesi” con i boss Antonio “Nuccio” Miano e il fratello Luigi “Jimmy” Miano.