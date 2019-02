la nave della Ong tedesca è stata infatti autorizzata dalla Guardia Costiera italiana a salpare per raggiungere il porto di Marsiglia dove "a seguito di provvedimento rilasciato dall'amministrazione di bandiera, sarà sottoposta a ulteriori lavori per il completamento del processo di adeguamento alla normativa applicabile".dopo era stata sottoposta ad un'ispezione della Guardia Costiera per una verifica tecnica della nave in base alla Convenzione Onu sul diritto del mare (UNclos). Al termine dell'ispezione i militari hanno rilevato "una serie di non conformità (32 anomalie, ndr) relative sia alla sicurezza della navigazione che al rispetto della normativa in materia di tutela dell'ambiente marino". Per questo era stato chiesto a Sea Watch di provvedere a risolvere i problemi prima di poter di nuovo salpare.comando generale - su indicazione dell'unità di 'prontezza a partire', si sono recati nuovamente a bordo della Sea Watch 3 verificando il parziale ripristino delle non conformità accertate". Dopo i controlli di sicurezza e diversi contatti tra la Guardia Costiera e l'Olanda - paese che ha concesso la bandiera alla nave - la Sea Watch 3 è stata dunque autorizzata a lasciare Catania per Marsiglia, dove dovrà terminare gli interventi necessari. (ANSA).