, ha richiesto ed ottenuto la misura cautelare agli arresti domiciliari eseguita dai Carabinieri della Stazione di Paternò. Le indagini, coordinate dal pool di magistrati qualificati sui reati che riguardano la violenza di genere, hanno evidenziato come l’indagato per oltre vent’anni ha reso la vita del coniuge un vero e proprio inferno.stremo delle forze e preoccupata per la sua incolumità, ha trovato il coraggio di denunciare il marito ai carabinieri, ai quali ha raccontato la tormentata vita matrimoniale che, a causa del vizio dell’alcool dell’uomo, l’ha vista patire giornalmente minacce quali:< >, ingiurie, condite da epiteti irripetibili ledenti la dignità femminile, schiaffi, pugni e calci, come peraltro dimostrato dai numerosi referti rilasciati dai sanitari del pronto soccorso dell’Ospedale di Paternò (in un caso si registrò una prognosi di 30 giorni) dove si recava da sola dopo le lesioni procuratele dal coniuge.in rosticceria per poi ubriacarsi al bar, era stata costretta a chiedere aiuto economico alla madre, dalla quale peraltro trovava a volte rifugio pur di sfuggire alle violenze domestiche. La vittima, molti anni fa, tradita dal marito, era stata addirittura obbligata dall’indagato a trasferirsi con i figli prima dalla madre e successivamente in una casa offertagli dai servizi sociali, dove comunque il persecutore la raggiungeva per denigrarla ed aggredirla.tanto da comporre un quadro indiziario a carico dell’indagato che non ha lasciato alcun dubbio al giudice il quale, accogliendo la richiesta del magistrato titolare dell’indagine, ha emesso la misura restrittiva.