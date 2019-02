Si chiude così il primo step processuale di una triste storia di sangue. Alfio Sanfilippo il 23 giugno scorso ha sparato contro un giovane meccanico in via De Lorenzo, nel cuore di San Cristoforo. Tutto sarebbe stato scatenato da una moto riparata male. Il meccanico, giovanissimo, avrebbe avuto una lite finita con una colluttazione con il genero di Sanfilippo che si sarebbe andato a lamentare per la riparazione poco riuscita dello scooter della moglie. Una volta arrivato a casa, avrebbe raccontato tutto alla compagna, che a sua volta sarebbe andata a riferire tutto al papà, Alfio Sanfilippo (appunto!). A quel punto l'imputato è andato (armato) in officina a chiedere spiegazioni al meccanico. La situazione però è degenerata e sono partiti i colpi di revolver. Per raggiungere via De Lorenzo Sanfilippo ha usato una bici elettrica. Il suo passaggio è stato immortalato da una telecamera.Nome conosciuto agli inquirenti in quanto, dieci anni fa, in una stalla di sua proprietà fu arrestato il boss dei Carateddi, Sebastiano Lo Giudice, all'epoca sfuggito al blitz Revenge. L'imputato per qualche giorno si è reso irreperibile, poi è stato fermato davanti al carcere di Brucoli, in provincia di Siracusa, dove era andato per costituirsi. Il difensore di Sanfilippo, l'avvocato Salvo Leotta, ha già annunciato il ricorso in appello.