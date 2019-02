nei confronti di Bartolotta Giovanna Carmelina, classe 1969, per concorso formale di reati, con condanne definitive ad anni 3 e mesi 4 di reclusione, per produzione, traffico e detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e detenzione di armi continuata, commessi in Catania in data 13.10.2016. Eseguiti gli adempimenti di rito, la donna rimaneva ristretta presso la propria abitazione in regime di detenzione domiciliare per scontare il periodo di pena alla quale è stata condannata.