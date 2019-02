“Gli scriventi – si legge -richiedono l’intervento della Sede nazionale delle ACLI al fine di fermare il “pantano” associativo che si è creato, perché non fa bene alla democrazia, non fa bene alle ACLI, non fa bene agli aclisti. Quanto accaduto rappresenta una spaccatura ormai divenuta insanabile che non si verificava nelle ACLI siciliane dai primi anni 2000, quando la pesante contrapposizione interna vide prevalere il gruppo politico – associativo guidato dall’ex Presidente regionale Acli Sebastiano Arcidiacono su quello guidato dall’ex Presidente dell’A.R.S. Angelo Capitummino”.

. “Con la lettera del 9 Gennaio 2019 alcuni consiglieri regionali hanno inteso rassegnare le proprie irrevocabili dimissioni dal Consiglio Regionale delle ACLI della Sicilia. La decisione è il frutto di una lunga riflessione sulla situazione politica associativa delle ACLI siciliane, da cui si è evinta l’inadeguatezza a coordinare e rappresentare le istanze dei diversi territori provinciali da parte dell’ex Presidente regionale Stefano Parisi, molto vicino al neopresidente della Fondazione Achille Grandi Santino Scirè e al Dott. Francesco Luca, ex Direttore dell’Asp di Catania (attualmente imputato nel processo Black Job)”, scrivono in una nota i consiglieri dimissionari.decaduto. Si è successivamente appreso che l’ex Presidente regionale Stefano Parisi avrebbe partecipato alla riunione della Direzione Nazionale tenutasi il 23 gennaio in costanza di decadenza degli organi regionali, provocando in questo modo una gravissima violazione statutaria”, si legge nella nota.“Necessario dunque porre alla pubblica attenzione gli atteggiamenti politicamente provocatori posti in essere dall’ex Presidente regionale Parisi, non rispettosi del deliberato della Presidenza Nazionale ACLI – si legge - in merito alla decadenza del consiglio regionale delle ACLI Siciliane e inevitabilmente stridenti con il fondamentale principio di democraticità peculiare di un’organizzazione come le ACLI”.Antonio Gallo, Nino Tranchina e Salvatore Maccarone, ritengono che tutto questo rappresenti un vulnus gravissimo per la vita democratica dell’Associazione in Sicilia”, continua la nota. “I dimissionari ritengono sia necessario affidarsi a un soggetto terzo, autorevole e condiviso. Uno o più commissari che restituiscano serenità a una terra bellissima che non merita “muri di gomma”, ma l’esercizio della saggezza e della responsabilità”.nazionale il giorno in cui sarà convocata la prossima riunione di Direzione Nazionale, attivando un vero e proprio presidio democratico a difesa dello statuto delle Acli e più in generale del rispetto delle regole. Le ACLI in Sicilia possono rinascere a partire dall’umiltà di chi le vive bandendo ogni tipo di arroganza e riscoprendo il vero valore della democrazia e del rispetto delle regole”, concludono.