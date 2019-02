, proclamato da UilT Uil e Fp Cgil. Inutile sinora ogni incontro in Prefettura per scongiurare la paralisi del servizio, provocata dall’insolvenza del Comune di Pedara che deve pagare alla “Ecolandia” fatture per oltre un milione 100 mila euro. Domani – venerdì 22 – si terrà un’assemblea di 2 ore.Siracusa Salvo Bonaventura commenta: “Abbiamo responsabilmente tentato ogni strada, anche grazie alla mediazione della Prefettura, per evitare ogni iniziativa che potesse creare disagi ai cittadini. L’inutilità di ogni confronto, però, ha imposto la proclamazione di una protesta che si protrarrà ancora nei prossimi giorni.da lavoratrici e lavoratori già ripetutamente segnati in passato da insopportabili ritardi nella corresponsione degli stipendi. Facciamo appello al Consiglio comunale perché solleciti la soluzione di una vertenza arrivata ormai a un punto di non ritorno”.