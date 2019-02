Fondazione "Grandi", Santino Scirè è il nuovo presidente

Gaiani e Raffaele Morese, mentre le Acli hanno scelto Santino Scirè come nuovo presidente della fondazione. La Fondazione Achille Grandi è costituita dalle Acli e promuove ricerca, idee, cultura sociale e politica, mettendo in rete esperienze d'impegno civile, azione sindacale e cultura politica.Santino Scirè ha 40 anni, è originario di Catania, sposato con due figlie, ha ricoperto già il ruolo di presidente delle Acli di Catania dal 2005 al 2008, quello di presidente delle Acli Siciliane dal 2008 al 2016 e di vicepresidente nazionale delle Acli dal 2012 al 2016. "Vorrei rimettere al centro il bello dell'impegno nella ricerca e nella promozione della politica, - sottolinea il neo presidente della Fondazione Achille Grandi - in un'epoca difficile come la nostra c'è bisogno di coraggio e dedizione, soprattutto da parte delle nuove generazioni, che devono perseguire con entusiasmo il bene comune".