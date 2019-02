Per ottenere il versamento delle estorsioni era pronto alle minacce e a pesanti ritorsioni nei confronti delle vittime. Per il 39enne di Fiumefreddo di Sicilia i pubblici ministeri Giuseppe Sturiale e Alessia Minicò hanno chiesto il rinvio a giudizio. Faranda, assistito dai difensori di fiducia Ernesto Pino e Junio Celesti, dovrà comparire il prossimo 15 aprile davanti al gup di Catania Giuliana Sammartino. Le accuse sono di estorsione, tentata estorsione e danneggiamento seguito da incendio.A lui si rivolgevano i commercianti prima di aprire un'attività per evitare problemi. “E va bene, faglielo fare non ti preoccupare […] poi quando, quando apre è normale che si affaccia qualcuno […] hai capito o no? Però non ti preoccupare […] per dire per esempio, ci facciamo vedere, sai è Natale giusto o no? […] Uno dice glieli mandi per dire, uno che è in galera, capisci o no?”. Così Faranda, intercettato dai carabinieri di Fiumefreddo di Sicilia, risponde ad una donna che lo chiama per preannunciargli l'apertura di una nuova attività da parte della figlia. Ma al 39enne ci si rivolgeva anche per recuperare, con le buone o con le cattive, dei crediti maturati.Ma al rifiuto opposto, poiché l'automobile avrebbe avuto un valore di molto superiore, Faranda avrebbe minacciato l'uomo. “Soldi non c'è n'è. Ora ti dico una cosa, tu mi porti la macchina a casa di mafia senza soldi e con le scuse! E se mi denunci ti taglio la testa a te e ai tuoi figli!”, queste le parole che sarebbero state urlate alla vittima. Ma nemmeno questo serve a piegare la volontà del commerciante. Pochi giorni dopo un autocarro Iveco di proprietà della vittima viene dato alle fiamme all'interno di un parcheggio privato. Per l'accusa si sarebbe trattato di una ritorsione. Un altro commerciante di Fiumefreddo di Sicilia, invece, sarebbe stato ripetutamente minacciato di morte dopo aver subito diversi tentativi di estorsione di denaro. L'intervento del padre della vittima, che aveva consentito a Faranda di prelevare gratuitamente merce dal proprio negozio, avrebbe scongiurato una violenta aggressione.