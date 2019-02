Latitante acciuffato in aeroporto dalla polizia di frontiera

. Ieri il personale della Squadra Polizia di Frontiera Aerea, durante i controlli documentali effettuati nei confronti dei passeggeri in arrivo da Dubai, procedeva all’arresto e contestuale sottoposizione agli arresti domiciliari del passeggero Di Leo Carmelo, classe 1990, latitante dal 2014, in quanto lo stesso era destinatario di ordine di esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare disponente gli arresti domiciliari, emessa dal Tribunale di Catania, per reati in materia di stupefacenti.