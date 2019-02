nel quale accusa di discriminazione la delibera per via del trattamento riservato a chi lavora nel nosocomio di piazza Santa Maria di Gesù, rispetto non solo agli altri ospedali ma anche agli altri dipendenti pubblici che lavorano in centro.discriminante, privilegiando alcune categorie - scrive Di Salvo. Hanno scelto che i dipendenti della struttura ospedaliera Garibaldi possano sostare nei stalli di sostare pagando solo € 18.55 al mese agevolazioni come se fossero residenti. E mi chiedo, e tutti gli altri dipendenti pubblici e non che per recarsi a lavoro pagano € 2.90 per 1/2 giornata? perché non possono godere della stessa agevolazione?".in occasione del consiglio comunale convocato per domani sera con all'ordine del giorno la nomina del Collegio dei Revisori dei Conti per il triennio 2019-2022. La delibera è stata anticipata da un comunicato dell'ospedale Garibaldi dal quale si evince anche un altro aspetto legato alla questione: Sostare ha infatti realizzato nuovi stalli blu nei pressi dell'ospedale.il Comune di Catania ha autorizzato la società Sostare a rilasciare, per esigenze eccezionali ed in via temporanea per tutta la durata dei lavori all’interno del P.O. “Garibaldi”, abbonamenti mensili di sosta a favore di n. 120 dipendenti dell’Arnas, che svolgono servizio presso il Garibaldi-Centro, alle stesse condizioni economiche previste per i residenti, cioè 18,56 € mensili". Fin qui tutto regolare. Salvo poi leggere che, "Il numero massimo che sostare mette a disposizione è di 120 abbonamenti a fronte dei quali saranno creati, nell’area di riferimento, ulteriori 60 stalli da destinare a strisce blu. Siffatto abbonamento, peraltro, consentirà in alternativa anche l’accesso gratuito al parcheggio del Ferrarotto"."La sensazione è che questa amministrazione comunale continui ad arrancare - sostiene Di Salvo. Hanno sostituito sessanta stalli liberi con altri a pagamento. Un'assurdità - conclude - dopo la discriminazione operata dai dipendenti. Ho predisposto una mozione in cui chiedo all'amministrazione di allargare la fascia di agevolazione a tutti i dipendenti pubblici e non, oppure di revocare la delibera di Giunta e rendere i nuovi stalli realizzati nuovamente gratuiti, in modo da non danneggiare i residenti ed agevolare comunque i dipendenti".