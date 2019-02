U2 01981 Manchester 18:50 19:42 Ritardo FR 04858 Rome Fiumicino 19:10 19:10 Cancellato VY 06138 Rome Fiumicino 19:10 19:10 Dirottato a Palermo V7 01745 Verona 19:25 19:25 IG 00653 Milano Malpensa 19:30 19:50 Ritardo AZ 01751 Rome Fiumicino 19:35 20:10 Ritardo FR 01030 Torino 19:45 19:45 Attesa notizie HV 05215 Amsterdam 19:55 19:55 Dirottato a Palermo

FR 04061 Eindhoven 17:40 18:00 Cancellato A U2 02852 Milano Malpensa 17:40 18:30 Imbarco C FR 04065 Madrid 18:00 19:15 Cancellato A FR 04871 Rome Fiumicino 18:05 18:05 A AZ 01720 Milano Linate 18:05 18:35 Ritardo A AZ 01369 Bologna 18:25 18:25 A V7 01708 Genova 18:30 18:30 A V7 01265 Venezia 18:30 18:30 A EY 02929 Rome Fiumicino 19:00 19:00 A

di Fontanarossa ma anche di Comiso. Disagi in vista dunque per i passeggeri in arrivo nello scalo etneo, i cui voli saranno dirottati su altri aeroporti o cancellati."Saranno comunicati - ha fatto sapere la Sac - ulteriori aggiornamenti solo dopo la prossima riunione dell’Unità di crisi. I passeggeri sono pregati di informarsi sullo stato del proprio volo con le compagnie aeree".