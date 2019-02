C’è infatti chi vorrebbe l’ex magistrato Salvatore Scalia quale candidato sindaco del Comune decisamente più colpito dallo sciame sismico di Santo Stefano. Un’ipotesi extra politica chiamata a mettere tra parentesi una competizione elettorale surreale, incastonata tra le macerie dell’emergenza e l’inevitabile marcia nel deserto della ricostruzione. Autorevole, competente, rassicurante: Scalia è percepito così dalle vittime del terremoto, soprattutto da quando è stato individuato quale coordinatore del Comitato dei terremotati. A dirla tutta, l’esperienza amministrativa non gli mancherebbe: acquisita durante il commissariamento del Comune di Acireale all’indomani delle dimissioni di Roberto Barbagallo.Ma che il diretto interessato ha smentito in via pressoché ufficiale. “A scanso di equivoci, sottolineo che non ho dato la mia disponibilità a candidarmi, nonostante mi fosse stata richiesa” – ha scritto lo stesso Scalia nella chat di Whats App che fa da raccordo tra gli sfollati. “Credo che chi ne sia capace – ha aggiunto – ha il dovere di impegnarsi nella Amministrazione, specie delle città, perché il disimpegno dei migliori lascia spazio ai peggiori”.Il problema immediato è trovare personalità che abbiano il coraggio di farsi carico di un incrocio assai complicato. Le dimenticanze della finanziaria regionale sul capitolo terremoto e le incertezze circa le misure che il governo giallo-verde dovrà mettere in cantiere pongono non pochi interrogativi, sia economici che politici. Di certo c’è che l’epoca targata Alfio Vincenzo Russo è destinata alla conclusione naturale. Tra le fila dell’ex maggioranza, tuttavia, il passaggio di testimone non è stato ancora sancito pubblicamente. A quanto risulta, il vicesindaco Giovanni Di Prima starebbe meditando il passo in dietro lasciando il campo a Salvo Russo, attuale assessore all’Urbanistica.figlia di quell’Alfio Coco che è stato sindaco Dc dal 1966 al 1980. Sta meditando ancora il da farsi Salvatore Sapuppo, già presidente del consiglio comunale e protagonista della contesa con Alfio Russo che ha prodotto il clamoroso ammutinamento dell’assise cittadina. I bene informati non escludono inoltre la discesa in campo dell’ex consigliere provinciale e regionale Alfio Barbagallo, personalità assai attrezzata elettoralmente in quel di Pisano, altra frazione pesantemente colpita dal sisma di Santo Stefano.