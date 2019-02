Rubano in un market di Viale Europa

poiché ritenute responsabili del concorso in furto aggravato. Ieri pomeriggio le due giovani donne hanno preso di mira un supermercato di viale Europa, laddove si sono riempite le borse di prodotti per la bellezza (23 confezioni di crema per il viso) e diversi prodotti alimentari razziati dagli espositori dell’esercizio commerciale.ed ammanettarle all’uscita del supermercato mentre tentavano di allontanarsi con la merce rubata. La refurtiva, del valore di circa 500 euro, è stata restituita all’avente diritto, mentre le complici, assolte le formalità di rito, sono state associate al carcere di Catania Piazza Lanza.