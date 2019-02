Trovai ragazzi straordinari in una situazione logistica assolutamente mortificante”.

Sono queste le parole del Prefetto Vittorio Rizzi, Direttore della Direzione Centrale Anticrimine, giunto a Catania per l’inaugurazione della nuova sede del Reparto etneo presso il centro Polifunzionale di San Giuseppe l’Arena.

“Rimasi talmente colpito dalle strutture che ospitavano il Reparto Anticrimine catanese – continua Rizzi – che fui proprio io a segnalare, arrivato a Roma, quello che avevo visto al Prefetto e attuale Capo della Polizia Franco Gabrielli.

L’intervento, fortemente voluto, fu immediato per ovviare a una situazione che non rendeva merito agli uomini e alle donne della Polizia e, oggi, grazie al lavoro di squadra, al Questore, all’Amministrazione, al Reparto delle strutture tecnico logistiche, alla proprietà che si è messa subito a disposizione, ai componenti del Reparto che si sono messi personalmente in gioco insieme al loro dirigente il Vice Questore Antonio Iurato e grazie a Maurizio Vallone, dirigente nazionale della Polizia Anticrimine”.

“Oggi è una giornata importante, Catania è la sesta Questura d’Italia e il personale che lavora qui, con risultati brillantissimi, non può restare in situazioni logistiche precarie e in alcuni casi insostenibili – afferma Francini - la struttura inaugurata stamattina rappresenta una situazione ottimale per gli uomini del Reparto Anticrimine”.

Il Reparto Anticrimine della Sicilia Orientale è stato costituito trent’anni fa.

In Italia sono 21 i Reparti Anticrimine una task force d’intervento rapido, controllo del territorio e attività di supporto ai servizi di intelligence, oltre a coadiuvare gli interventi di Polizia Giudiziaria.

Dal 2018 all’interno dei Reparti sono state inglobate le Unità Operative di Primo Intervento.

Gli uomini e le donne del Reparto Prevenzione Anticrimine di Catania hanno rappresentato, dopo i tragici eventi sismici nelle zone pedemontane di Fleri, una presenza forte a fianco dei cittadini gravemente colpiti dal terremoto.

87 arresti, 121 persone indagate, 265 perquisizioni personali e 162 domiciliari, 12 kg di sostanze stupefacenti sequestrate, 520 accertamenti presso locali pubblici, 160 patenti ritirate, 30 veicoli rinvenuti dopo il furto, 55000 persone controllate sulla strada e 362000 accertamenti sui veicoli dei quali 1600 sequestrati, 2000 controlli a persone sottoposte ai domiciliari e 8200 contestazioni per violazione del codice della strada.