Nel corso dell'udienza di oggi, che si è celebrata davanti alla Terza sezione penale del Tribunale di Catania, si è chiuso l'iter sulle costituzioni di parte civile. I giudici hanno ammesso la richiesta dell'avvocatura dello Stato, per conto della Regione Sicilia ed in particolare dell'assessorato al Lavoro, ed invece hanno estromesso il Codacons accogliendo la richiesta dell'avvocato Giuseppe Lo Faro, difensore del commerciante Salvatore Calderaro. Un'istanza a cui si sono uniti anche gli altri difensori. Va ricordato che il Codacons era entrato come parte civile in fase di udienza preliminare. Il Tribunale invece scioglierà nel corso della prossima udienza sulle richieste istruttorie avanzate dalle parti. In quella stessa data si inizierà l'esame del primo teste dell'accusa, rappresentata dal pm Fabio Regolo.Quest'ultimo è protagonista di un filmato, che ha scosso non poco l'opinione pubblica. L'ex parlamentare Ars, è inquadrato dalle telecamere delle fiamme gialle, mentre è nell'ufficio di Amich. Il direttore esce dalla sua stanza e Forzese, che è in compagnia di Salvatore Calderaro, gestore di una tabaccheria, prende l'incartamento riguardante il commerciante che lo nasconde nel giubbotto. Il fascicolo è stato trovato poi dalle Fiamme Gialle a casa dell'imprenditore.l'annullamento di richieste di sanzioni o le rateizzazioni al minino concesse. Favori che secondo la ricostruzione accusatoria sarebbero stati fatti per ottenere altri favori. E non soldi. In cosa sarebbero consistiti questi favori? La Procura sostiene: voti dagli imprenditori aiutati, e un soccorso politico alla Regione per ottenere promozioni o assunzioni in strutture pubbliche.sono il direttore sanitario dell'Asp di Catania Franco Luca, Ignazio Maugeri, rappresentante legale dell'Enaip, Giovanni Patti, Anna Maria Catanzaro e Giovanni Franceschino. Ha scelto, invece, il rito abbreviato Orazio Emmanuele, rappresentante legale di alcuni stabilimenti balneari a Giarre.