Le organizzazioni sindacali vogliono denunciare la critica situazione economico-finanziaria dell’AMT e la mancanza di garanzia per i lavoratori e i cittadini che usufruiscono del servizio, alla luce dei consequenziali tagli e ridimensionamento aziendale, dopo il silenzio e il disinteresse mostrato dall'amministrazione Pogliese alle nostre innumerevoli richieste di confronto sul futuro di AMT.

"Silenzio e disinteresse – sottolineano i segretari provinciali Grasso (Filt Cgil), Torrisi (Fit Cisl), Bonaventura (Uiltrasporti), Scannella (Ugl) e Moschella (Faisa Cisal) – ai quali sono seguite le parole dell’assessore Bonaccorsi che, in Prefettura, ha affermato che non risulterebbe possibile assicurare la regolarità dei pagamenti dovuti all’AMT e la previsione dei futuri aspetti organizzativi del medesimo servizio, in mancanza del bilancio riequilibrato". Bonaccorsi che, in Prefettura, ha affermato che non risulterebbe possibile assicurare la regolarità dei pagamenti dovuti all’AMT e la previsione dei futuri aspetti organizzativi del medesimo servizio, in mancanza del bilancio riequilibrato".

"Ecco perché – continuano Grasso, Torrisi, Bonaventura, Scannella e Moschella – tutti insieme saremo uniti allo sciopero di quattro ore, con il sit in, per dimostrare all'amministrazione comunale che i lavoratori sono uniti a tutela del proprio futuro, manifestando tutta la propria determinazione a difendere la propria azienda, partendo dallo sciopero del 22 febbraio e seguendo con lo sciopero di 4 ore per l’8 marzo, per poi passare tutti insieme a una prossima protesta più articolata di 8 ore con corteo in via Etnea".

personale dell’azienda partecipata comunale di trasporto pubblico locale.