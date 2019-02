L'unica speranza è riuscire a far germogliare il seme della legalità. E seguendo le indicazioni del giudice Paolo Borsellino l'associazione Libera Impresa, presieduta da Rosario Cunsolo, vuole investire sulle giovani generazioni.un altro degli appuntamenti previsti dall'edizione 2019 della coppa della legalità, iniziativa sposata anche dall'Associazione Nazionale Magistrati di Catania.Le parole del magistrato hanno coinvolto gli studenti che hanno posto tantissime domande e hanno chiesto una miriade di consigli. Nessun linguaggio da burocrate, ma una dialettica semplice e diretta quella scelta dal sostituto Pg. Ci si deve allenare ogni giorno alla legalità. Una palestra di cultura. Solo così si potrà creare un mondo dove la criminalità non avrà più spazio. E i creatori di legalità sono i giovani. E viste la reazione degli studenti di Adrano. C'è spazio per sperare.