, esponente dell'opposizione targata Catania 2.0. "C’è da rimanere basiti - scrive la consigliera a Livesicilia - a seguito delle dichiarazioni dell’ex Senatrice 5 stelle, Ornella Bertorotta, la quale ammette di aver acquistato una casa abusiva e ci sarebbe, intanto, da chiarire come si sia potuta effettuare una compravendita di un bene in parte abusivo.ad ottenere la vendita del suolo pubblico sebbene sia stata senatrice dal 2013 al 2018, periodo in cui ha sottoposto la questione al parere del consiglio di municipalità e tra l’altro nel periodo antecedente come mai non si è posta il problema di essere proprietaria di un bene abusivo? Non era Il Movimento 5 Stelle di cui la Bertorotta è esponente ad essersi definito contro i condoni, le sanatorie e l’abusivismo? Eppure una esponente ed ex senatrice del movimento 5 stelle, pretende di acquistare una porzione di suolo pubblico abusivamente occupata.risolvere la questione a posteriori con una trattativa privata e privilegiata con il Comune di Catania , sebbene siano stati senatori della repubblica. Non si può acquistare consapevolmente un bene abusivo e poi risolvere tutto con una cifra irrisoria - continua. Rischieremmo di creare un pericoloso precedente e dare un messaggio sbagliato ai cittadini onesti che non acquistano beni abusivi per poi pretendere di farla franca con una compravendita al ribasso. Pertanto - conclude - mi sembrano assurde le parole utilizzate dalla Bertorotta nei confronti del consiglio comunale che non si è voluto rendere complice di una delibera che la giunta non avrebbe mai dovuto neanche sottoporci.