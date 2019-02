Sono queste le richieste di pena avanzate dalla Procura alla Gup Marina Rizza nell'ambito del processo, stralcio abbreviato, scaturito dalla maxi inchiesta che l'anno scorso portò ai fermi di alcuni esponenti della famiglia Santapaola di Mascalucia. Boss, ma anche volti nuovi del clan, che avrebbero gestito un serie di estorsioni ai danni di importanti farmacisti della città alle falde dell'Etna. Le vittime sarebbero state costrette a pagare mille euro ogni natale. E la cosa sarebbe andata avanti dal 2005.Ed inoltre c'era aria di guerra a Mascalucia. Dalle intercettazioni audio e video era emersa la chiara volontà di fare fuori un esponente mafioso della cittadina etnea. Precisamente, secondo le ricostruzioni investigative, Alfio Carciotto sarebbe stato pronto "a dare una lezione" a Giuseppe Cesarotti, personaggio storico della malavita di Mascalucia.Tra cui l'ergastolano Piero Puglisi, considerato il capo indiscusso del gruppo dei Santapaola di Mascalucia. Puglisi è il genero del boss Giuseppe Pulvirenti 'u Malpassotu', braccio militare di Nitto Santapaola, passato tra le fila dei collaboratori di giustizia e scomparso alcuni anni fa in un incidente stradale. Tra gli imputati ci sono anche i figli di Puglisi, Giuseppe e Salvatore. Un'altra figura storica di Cosa nostra a Mascalucia è Salvatore Mazzaglia, detto "Nino Caccagnu" (sposato con la sorella di Puglisi, coinvolta in un altro blitz ), che era tornato in libertà nel 2016.Poi ci sarà la sentenza della Gup Marina Rizza, tornata all'ufficio Gip dopo un periodo al Tribunale Sezione Misure di Prevenzione.