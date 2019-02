- negata - a procedere contro Salvini per il caso Diciotti. Che ha stabilito di non processare il Ministro degli Interni, così come richiesto dal Tribunale dei Ministri di Catania. "Hanno partecipato più di 52 mila cittadini - continua il senatore pentastellato - e la partecipazione è segno di democrazia. A prescindere dall'esito".soprattutto nei cittadini la passione per la politica "che i partiti tradizionali avevano soffocato - precisa. Hanno invece dibattuto su questa vicenda, con passione e trasporto.Si sono riappropriati del dibattito e delle scelte. Questo facciamo: discutiamo e prendiamo decisioni".ha espresso voto favorevole all'autorizzazione a procedere contro il Ministro. "Ascolteremo anche chi ha votato diversamente - afferma Giarrusso che assicura come non sia in atto alcuna spaccatura all'interno del M5S. Certo - dice - diecimila voti di differenza non lasciano spazio a dubbi sull'esito della consultazione, ma questo non vuol dire che chi ha perso abbia torto".Ministro. "Ho votato sì - conferma - e, dal dibattito in giunta, nessuno dei gruppi, perfino il Pd, ha negato che quanto fatto sia stato un atto ministeriale". Insomma, il voto del popolo 5 stelle non era un modo per salvare il soldato Salvini, "ma le regole democratiche. Contestare le scelte di un Ministro è politica e deve restare critica politica, che ci sta. Una cosa importante è stata però ottenuta - conclude il senatore. il presidente Gasparri ha inserito il bilanciamento degli interessi dello. In questo caso, l'interesse dello Stato era prevalente rispetto a quelli dei migranti che, se fatti sbarcare, sarebbero stati rinchiusi in un centro, mentre al porto hanno ricevuto assistenza".