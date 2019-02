Nel 2017 la Dia di Catania ha eseguito un decreto di sequestro di beni nei confronti di Giovanni Pruiti, condannato nel 2005 per associazione di stampo mafioso. Sequestrate alcune imprese agricole, numerosi terreni, un fabbricato, diversi veicoli, titoli ordinari AGEA e rapporti finanziari.

grado con rito abbreviato a 7 anni e 4 mesi di reclusione per estorsione. Pruiti, considerato il referente dei Santapaola – Ercolano a Cesarò, dopo l'arresto del fratello Giuseppe, è stato arrestato nel 2017 nell'ambito della maxi inchiesta condotta dai Ros sul clima di intimidazioni e violenze subite da allevatori e coltivatori sui Nebrodi. Il gip di Catania Pietro Currò, nonostante il parere contrario espresso dal pubblico ministero, ha accolto l'istanza di sostituzione della misura cautelare della custodia in carcere con quella degli arresti domiciliari presentata dai legali Michele Pansera e Stefania Rania. Per il giudice le esigenze cautelari sarebbero attenuate in considerazione del “tempo trascorso dall'applicazione della misura e del rapporto tra l'entità della pena comminata ed il presofferto cautelare (due anni)”. Pruiti non tornerà nella propria abitazione di Cesarò (ME) ma in un altro domicilio nel ragusano, lontano quindi dal proprio ambiente.