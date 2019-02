pubblicata lo scorso mese di Maggio. Tale conversazione è stata proposta da S.E.R. Mons. Antonino Raspanti, vescovo di Acireale e Vice Presidente della CEI ”. Presenti al tavolo della conferenza anche il procuratore nazionale antimafia Federico Cafiero De Raho e il procuratore capo di Catania Carmelo Zuccaro. Ecco gli interventi dei protagonisti."I mafiosi non sono uomini di onore ma della vergogna. Sono l'anti Stato, l'anti Vangelo e l'anti Uomo. La mafia è disastroso deficit culturale. Convertitevi significa passare dalle parole ai fatti. Io, pastore, non voglio condannare l'uomo che non sta nelle leggi ma voglio aiutarlo a rompere nella sua coscienza con il male. Dio sì giudica nella misericordia ma sulla terra abbiamo una responsabilità cioè tagliare pubblicamente con chi non sta nella verità"."Le mafie si combattono con l'etica dei comportamenti. L' uomo deve essere sempre rispettato per quello che è. La dignità umana prima di tutto. Il valore più importante è la libertà. Niente allora ci può fare paura. La libertà e la costituzione fanno ricchi l'uomo. La libertà è il principio di solidarietà per diventare cittadini consapevoli" ."La Cultura della legalità si contrappone alla cultura mafiosa e dell'illegalità. Credere nel primato della legalità è credere sulla forza della legge per perseguire l'interesse pubblico e non quello personale. Rafforzare il senso di solidarietà tra gli imprenditori onesti che non accettano i vantaggi indebiti che derivano dai corrotti. Sono pochi coloro che con l'arroganza macchiano le nostre città. Non vi sono manifestazioni esterne eclatanti però la mafia non è in crisi. Armi, capitali e collusione con la politica e l'imprenditoria sono i mezzi che la mafia utilizza oggi