La mozione di Maurizio Martina sarà rappresentata dai capilista Andrea Guzzardi in città e il deputato regionale Luca Sammartino in provincia. La lista a sostegno dell’ex traghettatore in città tiene dentro Serena Cantale, Gianfranco Vullo e Rosalba Li Rosi.

I dem etnei scaldano i motori in vista dell’ultimo atto del 3 marzo. In campo a sostegno dei tre candidati alla segreteria ci sono quattro liste: nove i posti disponibili in provincia e quattro a Catania. Nicola Zingaretti schiera due liste: una che fa riferimento alla sinistra del partito (Piazza Grande Sicilia), l’altra ad AreaDem con innesti Liberal (Piazza Grande Europa con Nicola Zingaretti).coordinatore dei Progressisti Dem, dietro di lui ci sono Maria Branciforti, Mirko Giacona e Martina D’Assoro. In provincia, invece, il capolista sarà l’ex assessore Angelo Villari. A seguire Giovanna Scalia e Giacomo Pulvirenti, Enrichetta Pollicina, Alfio Di Stefano, Sapienza Valeria, Luigi Sanfilippo, Tarantini Elvira e Quintino Rocca. A guidare “Piazza Grande Europa con Nicola Zingatti” in città c’è l’ex sindaco Enzo Bianco, Roberta Ristuccia, Rosario D’Agata e Alessandra Polito.Alle sue spalle ci sono Ersilia Saverino, Gaetano Sanfilippo, Santonocito Maria Grazia, Francesco Laudani, Marzia Petralia, Salvatore Grasso, Alfia Marino e Pinzone Vecchio Luca.Carlotta Costanzo (capolista), David Bonaventura e Franceso La Magna; in provincia invece troviamo Simone Rizzo (capolista), Federica Fiore, Paolo Battiato, Anna Vitale, Gabriel Maiorana, Silvia Miceli, Luca Di Mauro, Ilaria Carollo e Francesco Giuseppe Volatile.