prima con le visite amministrative, durante il quale i vari direttivi dei Clubs hanno rendicontato, col plauso del Governatore, e degli Officers distrettuali collegati in videoconferenza, circa l’operato svolto, numerosi service realizzati ed andati a buon fine, e quello ancora da svolgere per l’anno sociale in corso. Mentre il 17 febbraio, la Visita ufficiale con il Governatore dr. Vincenzo Leone si è svolto all’insegna di una solare giornata, cui hanno fatto da cornice una imponente Etna e l’abbraccio del tranquillo mare Ionio, al Luxor Park sito a Trecastagni luogo dell’incontro. Riunione partecipata sia quantitativamente che qualitativamente, iniziata con l’ammissione di nuovi soci Avv. Sebastiano Scafile, dr. Luigi Fallica e d.ssa Maria Fallica rispettivamente affiliati ai LL.CC. Trecastagni, Adrano Bronte Biancavilla e Paternò, i rispettivi Presidenti Avv. Eugenio De Luca, dr. Vincenzo Longo e dr. Francesco Ciancitto hanno letto i curricula dei nuovi ammittendi, ed apposto la pin d’appartenenza.dei Presidenti della Zone 15, dr. Salvo Scala, e Zona16, dr. Pietro Cortese, a seguire i Delegati della 2° e 3 Area Operativa Leo Roberta Raciti e Flavio Randazzo che hanno sottolineato l’osmosi dei due mondi Lions e Leo con sempre meno differenze. A seguire la Presidente della V Circoscrizione Vera Trassari ha presentato la proiezione di un breve video, che ha riassunto mirabilmente ed in maniera emozionante le attività dei 9 Lions Clubs, e dei 5 Leo Clubs presenti nel territorio lionistico, che costituiscono la V Circoscrizione. Si sono alternati gli interventi degli Officers Distrettuali iniziando dal 2° Vice Governatore Avv. Mariella Sciammetta, dal 1° Vice Governatore dr. Angelo Collura, dall’Immediato Past Governatore Avv. Antonino Giannotta, l’immediato Past Presidente del Distretto Leo Walter Mavica, del già Presidente del Consiglio dei Governatori anno sociale 2008-2009 Avv. Salvatore Giacona per finire con l’atteso intervento del Governatore del Distretto 108 Yb dr. Vincenzo Leone, che durante il suo intervento ha incoraggiato e esaltato il lavoro svolto da tutti i Clubs presenti, ed omaggiato gli Offices sia Lions che Leo del suo guidoncino. Giornata trascorsa sotto il segno della passione per il Services, dell’orgoglio di essere Lions e Leo.Il Club erano rappresentati dai rispettivi Presidenti, Acireale dal Dr.Alfio Cristaudo, Acicastello Prof. Isabella Frescura, Acitrezza Verga Dott.ssa Donatella Consoli, Giarre – Riposto Dott. Salvino Barbagallo, Misterbianco Avv.Salvatore Saglimbene, Zafferana Jonica Dott.ssa Graziella Torrisi.