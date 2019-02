Un nuovo rigetto dunque, dopo quello formulato dal Gip di Caltanissetta. Ma andiamo per ordine. Il filone è quello dell’inchiesta che riguarda Pietro Biondi, il catanese che avrebbe lucrato sui migranti attraverso un consorzio di cooperative. Alla Procura di Catania c’è un’inchiesta parallela. Le intercettazioni avviate dai magistrati nisseni coinvolgono anche Barbaro, all’epoca delle indagini Dirigente del settore immigrazione della Prefettura di Caltanissetta. I giudici del Riesame analizzano pezzo per pezzo la tesi accusatoria che paventa il reato di abuso d’ufficio.Il Tribunale, inoltre, citando nella sua integralità alcune intercettazioni che secondo l’accusa rappresenterebbero la “prova” di una sorta di preavviso di ispezione da parte di Barbaro alla cooperativa al centro dell’inchiesta, afferma (in controtendenza alla ricostruzione del pm) che “il funzionario non forniva alcuna indicazione sul momento in cui sarebbe stata fatta l’ispezione, ma si limitava a ricordare la possibilità del contraente pubblico di eseguire ispezioni, al fine di verificare il corretto adempimento alla convenzione, incitando la controparte a rendersi adempiente. È evidente - argomentano i giudici - che un preavviso volto a favorire la controparte avrebbe richiesto l’indicazione della data e dell’ora”. Inoltre una delle intercettazioni, ritenuta centrale dalla Procura, diventa invece un assist alla difesa. Perché in quella conversazione captata dagli inquirenti Barbaro fa chiaro riferimento al fatto che ogni ispezione avveniva solo su input del Prefetto. “Non potendo il funzionario disporle autonomamente”.Anzi dai dialoghi si evince il pensiero del funzionario che è quello di “trovare in ordine le strutture con i servizi che funzionano, nel perseguimento dell’interesse pubblico”. E poi il Tribunale evidenza che “dalla lettura dei verbali di sopralluogo emerge che gli stessi sono sottoscritti da tutti i membri del Nucleo Ispettivo, e quindi da dieci funzionari”.E cioè di una copia della nota datata 4/7/2017 con cui l’indagato trasmetteva al Prefetto i verbali di sopralluogo con cui l’indagato riferiva delle irregolarità riscontrare presso i centri di accoglienza riferibili al Biondi. Una prova “contraria - argomenta nelle conclusioni il Tribunale - rispetto alla censura di omessa segnalazione al Prefetto delle irregolarità riscontrate”.