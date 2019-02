così l’incontro con gli studenti della Musco e della Brancati che ha come tema “Salvezza”, il graphic novel (Feltrinelli Comics) del quale il fumettista messinese è co-autore con Marco Rizzo. Un racconto giornalistico a fumetti della vicenda della nave Aquarius, la nave di SOS Méditerranée e medici Senza Frontiere che ha salvato molti migranti nel mediterraneo. Un momento di confronto con gli studenti dei due istituti scolastici di Librino, a Catania, organizzato nell’ambito del progetto Le Voci di Librino, in collaborazione con Leggo. Presente indicativo e Feltrinelli Comics.molti dei quali di tanti ragazzi presenti, sia italiani sia migranti. Un dibattito vero, in cui Lelio Bonaccorso ha provato a far capire «cosa abbiamo vissuto in quei 20 giorni trascorsi sull’Aquarius». Venti giorni che Lelio e Marco hanno raccontato conservando nella memoria immagini terribili, storie di dolore e di sacrificio, il grido delle persone stipate sulle carrette del mare per essere raccolte, la paura di poter essere riportati in Libia. Un racconto realizzato a fumetti, con un pettirosso come narratore («il pettirosso c’era davvero a bordo, anche se poi è morto», racconta Lelio), con il tentativo di guadagnare la fiducia di quei passeggeri disperati, magari «sedendomi accanto a loro e cominciando a farne un ritratto, per rompere il ghiaccio fino a che tutti non volevano farsi fare il ritratto». E con la consapevolezza che Lelio ha la necessità di trasmettere. «Da questa parte del mondo – dice - siamo come dentro una bolla di sapone, dove pensiamo che le cose sia in un certo modo perché così ce le raccontano. Noi siamo andati dall’altra parte, invece, e abbiamo visto cose che bisogna conoscere, perché anche noi ne siamo responsabili. Immaginate che le ragazze della vostra età – dice poi rivolgendosi direttamente alla platea - erano state tutte violentate anche 10-15 volte da uomini diversi! Ho visto gente con pezzi di copro mancanti, con tagli e ferite, bastonate, ragazzi a cui sparavano addosso solo per farli stare seduti. Quello che sta avvenendo a due passi da casa nostra è quello che succedeva nella nei campi di concentramento durante la Shoah».giornalistici. Del fumetto che si fa inchiesta, di come è nato “Salvezza”. «La Feltrinelli ci ha chiesto di proporle un progetto, noi abbiamo chiesto di mandarci a bordo di una nave delle Ong che facevano salvataggio in mare e di raccontare quello che succedeva», rivela Lelio. «L’Aquarius – aggiunge il fumettista - non naviga più, ha perso la bandiera, anche per le pressioni del governo italiano su Panama. Ma quello che noi sappiamo del viaggio dei migranti è solo la minima parte. A bordo siamo riusciti a svelare i nomi di alcuni trafficanti, ma il viaggio di queste persone dura mesi, se non anni. E al confine meridionale della Libia è un’ecatombe. Non sappiamo – aggiunge Bonaccorso - davvero quanti ne muoiono, perché i trafficanti non hanno scrupoli, chiedono sempre soldi per non ucciderli».di Rosanna Calogero, presidente di Mosaico cooperativa sociale - scatta quando la parola passa ai ragazzi. Prima Alessandro De Filippo, docente di italiano per stranieri che ha portato all’incontro alcuni suoi allievi migranti, fa provare a un gruppo di ragazzi cosa significa dover viaggiare in mare stipati in otto in un metro quadrato, respirando gli odori e l’essenza di altri sconosciuti. Poi cominciano le domande. E se le prime sono rivolte a Lelio Bonaccorso, finisce con un vero e proprio dibattito fra i ragazzi migranti e catanesi. Con domande ovvie ma inevitabili: perché ce l’avete con i neri? Perché considerate i musulmani terroristi? E risposte convincenti e coscienti: c’è troppa ignoranza, nessuna religione vuole la morte di qualcuno, non bisogna mai generalizzare. Con la presa d’atto finale che forse dalle nuove generazioni può nascere un futuro di maggiore tolleranza e integrazione. Oggi i ragazzi l’hanno dimostrato. E forse è proprio quello che voleva Lelio Bonaccorso, che al termine dell’incontro firma tante copie di “Salvezza”.dai Servizi Sociali, alle attività di promozione di percorsi auto-imprenditoriali e alle attività sportive nel quartiere, è “Le Voci di Librino”. Un progetto sostenuto dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e realizzato dall'associazione Catania Lab in collaborazione con Mosaico Cooperativa Sociale, Talità Kum, Impact Hub e con le partnership degli istituti scolastici Musco, Brancati e del centro specializzato in attività formative di avviamento al lavoro Eris sede di Librino, l'Ufficio Servizio Sociale per i Minorenni di Catania, il Comune di Catania, la Fondazione Cirino La Rosa.