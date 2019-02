persone che rappresentano il Pd a Catania a votare per Giachetti per marcare la differenza con una leadership che si vuole fare nominare. In tanti aspettano questo: farsi legittimare sul territorio senza vare una base di sostanza, a parte le rispettive truppe cammellate.

Paradossalmente nel Pd un’azione su quello da fare a San Giorgio, Librino e Monte Po non c’è o una presa di pozione forte sul mondo del lavoro. Manca la discussione e manca la politica.

Pochi ma agguerriti. I supporter dell’ex candidato sindaco rivendicano il 4% ottenuto nella prima fase delle primarie e lanciano il guanto di sfida alle strutture pachidermiche dei big etnei in vista del voto ai gazebo. Sì, perché i supporter del renzianissimo Bobo Giachetti in terra etnea vestono i panni degli outsider non contando tra le loro fila deputati o ex qualcosa. In giro per i circoli hanno raggranellato diversi simpatizzanti. Tra i più attivi ci sono il segretario del circolo centro storico, David Bonaventura, e lo studente universitario di Valverde, Simone Rizzo. Il loro sogno proibito è portare Giachetti a Catania. Per il momento, si accontentano di avere organizzato una tavola rotonda all’Università con il teorico del liberismo di sinistra per eccellenza: Enrico Morando. Bonaventura fa il punto sullo stato dell’arte del partito e non lesina bordate alla vecchia guardia.La sosteniamo perché rispetto alle altre due mozioni, la sua ci sembra quella più moderna per la realizzazione di un Pd nuovo. Le altre due ci sembrano ancorate al passato: quella di Zingaretti a una visione di restaurazione. Ci sembra paradossale rispetto ai tempi che viviamo. La mozione di Martina è in continuità con quello che è successo nell’ultimo anno e mezzo e non ci sta bene. La mozione Giachetti, invece, è la normale continuazione di un progetto che non rinnega l’esperienza del governo Renzi e di quello Gentiloni. Sul nostro territorio poi l’opzione Giachetti-Ascani l’appoggiamo principalmente perché le altre due sono collegate a quei soggetti politici che hanno provocato il disastro del Pd determinando il blocco della politica. Il paradosso è proprio questo: non abbiamo un segretario provinciale e quello che c’era prima doveva essere temporaneo ed è durato diversi anni.Qui la sfida è di riaprire il partito alla discussione dei problemi non delle beghe tra le correnti. Dovremmo parlare dei problemi della città per fare proposte e dimostrare che possiamo essere alternativi a chi governa Catania e la Regione. C’è invece chi vuole un partito congelato utile solo a compilare le liste. Senza parlare delle candidature di tipo personalistico che non nascono da una vita di partito fatta di confronto con la gente, con le associazioni e con il mondo del lavoro.Ci sentiamo outsider e invitiamo tutti gli amici non allineati a questeDopo il 3 marzo questo rimarrà il Partito Democratico: non ci saranno scissioni. Ci auguriamo che alla fine si troverà la soluzione per mettere da parte gli orgogli individuali e trovare soluzioni per il Paese e per i territori.Noi ci auguriamo che ci sia una personalità giovane (o meno giovane) equidistante in grado di riaprire un dibattito politico rimasto fermo per troppo tempo. Noi stiamo tentando di far ritornare la politica e ci piacerebbe che a guidare il partito ci siano persone vere che pagano il mutuo e non uomini di una corrente o di un’altra, impossibilitati a dire la loro perché prima devono telefonare a qualcuno. Ci auguriamo che si possa arrivare a una sintesi vera, altrimenti resteremo sempre sotto il 10% e non riusciremo a costruire un’alternativa di governo a livello cittadino e regionale.Salviamo quello che di buono è stato fatto: la legge sul terzo settore, il dopo di noi e il jobs act che ha comunque smosso il mondo del lavoro e dato un impulso a nuove assunzioni, poche al sud è vero ma molte al centro-nord. Questo perché da noi ci sono problemi di carattere strutturale e un’imprenditoria assurda che non vuole concorrenza. Vediamo cosa sta accadendo nella grande distribuzione. I grandi player nazionali vanno via dal territorio e la distribuzione è gestita da imprenditori locali che spesso svalutano il costo del lavoro davanti agli occhi dei sindacati sempre più assenti. Bisogna rimescolare le carte. C’è bisogno di politica: servono luoghi di discussione. Non si è discusso nemmeno della riorganizzazione del settore ospedaliero né dell’utilizzo delle aree dismesse che rimangono chiuse determinando insicurezza nel centro della città.Sì è silente e lo è anche a livello regionale. Sembra essere scomparso l’interesse collettivo nell’azione politica dei vari soggetti istituzionali.