dai carabinieri della Compagnia di Giarre. Ieri mattina davanti al gip di Catania Carlo Cannella si è svolta l'udienza di convalida per Leotta, accusato di detenzione di sostanza stupefacente, resistenza a pubblico ufficiale e detenzione di banconote contraffatte.responsabilità. Per il giudice, considerata la giovane età di Leotta e l'ingente quantitativo di sostanza stupefacente sequestrato dai militari dell'Arma, pari a circa 13 chili, ci sarebbero rapporti tra l'indagato e gli ambienti della criminalità organizzata. Per questo motivo la detenzione in carcere sarebbe l'unica misura capace di evitare la reiterazione del reato. Stamani si è svolta invece l'udienza di convalida per il vigile urbano, sottoposto agli arresti domiciliari con l'accusa di detenzione di sostanze stupefacenti. Il 34enne, assistito dal legale Serena Cantale, ha rilasciato spontanee dichiarazioni.procedimento disciplinare, poi sospeso in attesa della conclusione del procedimento penale, nei confronti di Domenico Angelino. Il vigile urbano è stato temporaneamente sospeso dal servizio fino a quando rimarrà sottoposto alla misura cautelare. “L'ufficio ha subito attivato le procedure previste per tali avvenimenti e sospeso dal servizio l’agente fino alla conclusione della misura cautelare – ha dichiarato il sindaco di Giarre Angelo D'Anna - salvo ulteriori provvedimenti nel caso di accertamento delle sue responsabilità. Ringrazio l’Arma dei carabinieri per il costante impegno profuso e rinnoviamo la nostra collaborazione alle forze di Polizia per un’azione di rilancio dei valori della legalità, punto cardine dell’azione quotidiana dell’amministrazione comunale. Stamane ho ricevuto la comunicazione ufficiale – conclude il primo cittadino - della riunione del Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica convocato per venerdì prossimo e, in tale sede, ribadiremo la nostra esigenza di sicurezza e legalità”.. E' durante una delle attività di controllo del territorio, intensificate di concerto con la Prefettura di Catania, che i carabinieri della Compagnia di Giarre, in borghese, notano Orazio Leotta procedere a gran velocità a bordo di una Mercedes Classe B. Insospettiti dall'atteggiamento del giovane, decidono di seguirlo fino alla via Silvio Pellico a Giarre, dove Leotta viene visto introdursi all'interno di un immobile. Da lì vi uscirà poco dopo e, raggiunto lo stadio comunale, farà salire a bordo della vettura Domenico Angelino. A quel punto i carabinieri si identificano e intimano l'alt al 24enne. Ma quest'ultimo non solo non si ferma ma tenta addirittura di speronare l'auto sulla quale viaggiano i militari, rischiando anche di investire alcuni passanti. Durante la rocambolesca fuga Angelino viene visto lanciare dal finestrino un fazzolettino di carta arrotolato. Al suo interno i carabinieri troveranno poco più di 2 grammi di cocaina. Quando l'auto viene bloccata dai militari, il 24enne viene trovato in possesso di due banconote false di 50 euro. La perquisizione, estesa all'immobile in cui Strano è stato visto entrare, consente di recuperare quasi 13 chili di marijuana. Nell'abitazione dell'indagato rinvenuti, poi, un altro piccolo quantitativo di marijuana ed un bilancino di precisione. Entrambi vengono arrestati in flagranza di reato.