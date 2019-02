Entro la prima metà del 2020

sarà dotato di una

. Si tratta dell'impegno preso da Rete ferroviaria italiana durante la visita del presidente della Regione,

, al cantiere dell'opera. Erano presenti anche l'assessore regionale alle Infrastrutture,

, il sindaco di Catania

e l'ad SAC, società di gestione dello scalo etneo,

, il capo della Direzione Territoriale Produzione Palermo di RFI

. La stazione

- dal costo di oltre tre milioni a carico di RFI - vedrà la luce all'altezza del km 235+522 della linea Messina - Catania Bicocca già esistente. L'opera sorgerà

in linea d'aria dall'aerostazione, su un terreno ceduto dal Ministero della Difesa alla Sac. La SAC si occuperà delle navette e della realizzazione di una bretella di collegamento. In seguito sarà costruito

per il collegamento pedonale tra stazione e aeroporto.

" Il potenziamento - ha detto il presidente Nello Musumeci - dell'aeroporto di Catania attraverso il servizio ferroviario ci sembra un'opera necessaria. In pochi minuti, dalla futura stazione, si potrà raggiungere l'aeroporto. Accanto a questo, stiamo pensando al potenziamento della ferrovia Catania-Palermo. Abbiamo chiesto a RFI, purtroppo assente per molti anni dalla Sicilia, di metterci tanta buona volontà e di accorciare i tempi. I cantieri in Sicilia devono durare esattamente quanto durano nel nord Italia, non possiamo sopportare anche su questo l'esistenza di un'Italia a due velocità" .





"Il Governo Musumeci, grazie alle somme investite nell'ambito del rapporto con RFI, ha reso possibile - ha aggiunto l'assessore Marco Falcone - l'avvio di un'opera che l'intera Sicilia orientale attendeva da decenni. L'apertura al pubblico della stazione è prevista per giugno 2020. Nel frattempo - spiega Falcone - spingeremo sull'acceleratore del progetto per collegare la stazione all'aerostazione attraverso una galleria sopraelevata munita di tapis roulant , piano da 10 milioni di euro. Da Messina, Siracusa, Caltagirone - ha concluso Falcone - si potrà arrivare direttamente a Fontanarossa in treno, un grande salto per la qualità della vita dei siciliani " .

: “Catania si avvia ad avere una stazione treni a poche centinaia di metri dell’aeroporto agevolmente raggiungibile con navette di bus, così da intercettare volumi di traffico automobilistico che inquinano e ingolfano la nostra area urbana. Un’opera strategica sbloccata grazie al presidente Nello Musumeci e all’assessore Marco Falcone che riconferma la centralità del capoluogo etneo e della sua area metropolitana nello scacchiere dello sviluppo della Sicilia orientale, anche per via dell’esponenziale crescita dell’aeroporto internazionale di Fontanarossa. La soddisfazione aumenta sopratutto nell’apprendere che i lavori si concluderanno al massimo tra un anno e mezzo, così da risolvere, seppure provvisoriamente, il problema dell’interscambio tra Ferrovia e Aeroporto, in attesa della più complessa soluzione definitiva che coinvolge il nodo ferroviario di Catania e il completamento della metro, progetto di cui a breve contiamo di poter annunciare il finanziamento comunitario, a completamento di un piano di infrastrutture che pone Catania, finalmente, come metropoli del Mediterraneo”.