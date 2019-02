Rao, di Acireale, condannato in primo grado dal gup Marina Rizza a 6 anni e 2 mesi. Il giovane, imputato nel processo scaturito dall'operazione denominata “Acetilene”, è stato condannato per una rapina ai danni del supermercato di Catania “Mercati Alimentari”. Il patteggiamento è il risultato della riqualificazione del capo di imputazione in favoreggiamento.Chiesti, dunque, 8 anni per Marco Musmeci, di Acireale, Alfio Orazio Pappalardo, di Riposto, e Liborio Previti, di Mascali, accusati di associazione finalizzata alla commissione di rapine e furti e, a vario titolo, di detenzione illegale di armi da sparo e traffico di droga; 7 anni ed 8 per Andrea Sapienza, di Mascali, a cui erano stati contestati i reati di associazione dedita alle rapine e ai furti e traffico di stupefacenti; 6 anni per Giuseppe Castorina, di Riposto, Gaetano Zammataro, di Riposto, Alessandro Previti, di Mascali, e Paolo Castorina, di Riposto, accusati di traffico di sostanze stupefacenti; 4 anni e 6 mesi per Salvatore Pappalardo, accusato di rapina; ed infine 2 anni per il ripostese Antonino Petralia ed il giarrese Antonino Mancuso, accusati di detenzione e spaccio di droga.Chiesta l'assoluzione per i propri assistiti dal collegio difensivo composto dai legali Ernesto Pino, Enzo Iofrida, Maria Caterina Caltabiano, Maria Elisa Ventura e Alessandro Vecchio. Chiuderà le arringhe, il prossimo 4 aprile, l'avvocato Cristofero Alessi. Poi previste la replica del sostituto pg e la sentenza.Le due rapine compiute il 28 settembre ed il 27 dicembre del 2012 ai danni di due aree di servizio Agip lungo l’autostrada A18, in territorio di Aci Sant’Antonio, danno il via all'attività investigativa condotta dalla sezione di Polizia Giudiziaria del Compartimento Polizia Stradale di Catania e coordinata dalla Procura di Catania. Uguale la tecnica utilizzata dal commando per compiere i due colpi. Attraverso una cannula collegata ad una bombola di gas veniva inserito l’acetilene dentro le casse continue, che venivano così fatte esplodere. Una tecnica rischiosa, tant’è che durante il colpo ai Mercati Alimentari a Catania, nel marzo del 2013, 43mila euro vanno letteralmente in fumo in seguito all'esplosione. Tra le rapine commesse dal commando, secondo l’accusa, anche quella ai danni del bar tabacchi Vecchia Gulf di Giarre nel febbraio del 2013. Una rapina particolarmente violenta. In quella circostanza, infatti, tre soggetti, incappucciati e armati di fucili e pistola, esplodono un colpo di arma da fuoco contro il soffitto e colpiscono al viso con il calcio del fucile il titolare che aveva opposto resistenza. Dalle indagini emerge anche l’esistenza di una florida attività di spaccio di sostanze stupefacenti.