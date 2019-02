L’uomo, arrestato sempre dagli uomini del Nucleo Operativo il 18 marzo del 2013, giorno in cui scovarono in casa del reo un arsenale nonché oltre 2 chili di droga (presumibilmente appartenenti al clan mafioso degli Assinnata-Alleruzzo), è stato giudicato e ritenuto colpevole dai giudici dei reati di: detenzione di armi clandestine, detenzione illegale di armi da guerra e comuni da sparo, ricettazione e detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente, per i quali dovrà scontare una pena equivalente a 5 anni, 3 mesi e 19 giorni di reclusione.L’arrestato, assolte le formalità di rito, è stato rinchiuso nel carcere di Catania Piazza Lanza.