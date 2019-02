Morando a Catania: "Riformismo alternativo ai populisti"

Queste sono le parole di Vittorio Ferla direttore dell’associazione di cultura politica Libertàeguale durante il convegno che si è svolto nell’aula Magna del Palazzo delle Scienze, a Catania, venerdì scorso e dove si è dibattuto sulle riforme e le tesi politiche dei riformisti con al centro la Sicilia, l’Italia e l’Europa oltre i populismi.

“Sarebbe ingeneroso dire che alcuni problemi non siano stati affrontati, tuttavia la questione sud è talmente radicata e profonda che non troverà soluzione se all’interno delle riforme stesse non viene inserita come questione centrale – continua Ferla – e, quindi, affrontata con specificità particolari.”

Maurizio Caserta professore ordinario di Economia Politica, Francesca Ricotta che ha parlato dei riformisti in alternativa al nazional populismo, Pinella Di Gregorio sulla questione della globalizzazione e la riproposizione democratica della pace, Ella Torrisi ha trattato il tema della sovranità attraverso l’Unione Europea, Marina Lombardo ha parlato di ripresa riformista, come nuova strada da percorrere e di lavoro, Salvatore Curreri ha dibattuto sul principio di istituzioni più aperte e più forti, Rosario Sapienza sul mix universitario tra meriti e bisogni, David Bonaventura ha parlato della rinascita del sud che parte da nuove istituzioni politiche ed economiche, Emiliano Abramo sul fenomeno dell’immigrazione e sui diritti dei residenti e quelli degli immigrati, Francesco Italia sul fenomeno del razzismo, Antonio De Bernardi sul serbatoio di idee indipendenti dalle forze politiche per i riformisti.

Ha certamente una collocazione sul versante del centrosinistra, ma non è un soggetto politico – dichiara l’ex ministro Morando -

È un contenitore dove si cerca di usare tutte le armi del pensiero per rafforzare la prospettiva riformista.

Verso un cambiamento economico e sociale nel contesto della democrazia liberale”.

“Bisogna convincere la cultura riformista a misurarsi con le grandi novità che sono intervenute in questi ultimi anni – continua Morando - e che sono alla base della sconfitta politica dei riformisti, in Italia e anche in altri paesi occidentali, per confrontarsi con il nazional populismo che è il primo nemico della democrazia liberale.

I riformisti non possono pensare di “addomesticare” il nazional populismo, ma costruire un’alternativa credibile, praticamente, quello che non siamo riusciti a fare nel corso degli ultimi anni”.

“Libertàeguale non è una formazione politica, ma un’associazione di cultura politica nel campo riformista.La “mission” di Libertàeguale è quella di trasformare l’Italia in una nazione con maggiore libertà e maggiore eguaglianza, dove ogni singolo articolo della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani acquista un valore assoluto.