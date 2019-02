A sorpresa i giudici della terza sezione penale del tribunale di Catania, presieduta da Rosa Alba Recupido, hanno nominato con ordinanza due periti, i medici Veronica Arcifa e Pasquale Albanese, per compiere una serie di esami sulla vittima. L'obiettivo è accertare se effettivamente il danno patito all'orecchio dopo l'aggressione sia permanente e se l'uomo abbia subito ulteriori lesioni. Probabilmente il legale della difesa, Enzo Iofrida, nominerà un proprio consulente di parte. Le operazioni peritali si concluderanno entro 60 giorni. Per quell'aggressione la Procura di Catania ha chiesto una condanna a 3 anni e 4 mesi. Riqualificazione del capo d'imputazione da tentato omicidio a lesioni e assoluzione da quest'ultima contestazione, queste le richieste della difesa. Il 9 maggio si tornerà in aula.Un'accesa discussione tra il titolare di un'officina meccanica a Riposto ed un cliente degenera in una violenta aggressione. E' il 7 luglio del 2016 quando il 63enne di Mascali Salvatore Malatino viene trasportato in elisoccorso all'ospedale Cannizzaro di Catania. A colpirlo è stato Mauro Lo Mazzo, 51 anni di Modena, in vacanza in Sicilia con moglie e figli. A scatenare il dissidio tra i due il continuo rinvio nella consegna dell'automobile lasciata dai coniugi dopo aver subito un guasto. La donna si sarebbe rifiutata di lasciare l'officina senza la vettura ed a quel punto la vittima le avrebbe messo una mano sulla spalla per accompagnarla verso l'uscita. Alle urla della moglie, Mauro Lo Mazzo, in attesa fuori dai locali, avrebbe reagito aggredendo con un pugno il 63enne, caduto violentemente con il capo sull'asfalto. Il meccanico rimane ricoverato per diversi giorni in prognosi riservata e riporta, così spiega la vittima in aula, un danno permanente all'orecchio.