Diventerà Bellissima, Catalano in pole position come coordinatrice

. L’ipotesi, data per certa dai bene informati, dovrebbe essere confermata dall’assemblea riunita in queste ore all’Hotel Nettuno. Sarebbe stato il presidente Nello Musumeci in persona a sostenere il nome del vice presidente dell’ordine dei medici e primario di senologia dell’ospedale Cannizzaro. La moglie del rettore Basile potrebbe così diventare la prima coordinatrice del movimento. Tra una settimana, invece, si attende il passaggio più delicato: il congresso regionale e l’elezione del segretario. L’appuntamento di domenica prossima servirà soprattutto a dirimere il nodo delle europee. Una delle principali strettoie dalle quali il vascello di Db dovrà passare tentando di rimanere indenne e non perdere pezzi.