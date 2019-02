Il primo treno è partito stamani con passeggeri d’onore del calibro del Presidente della Regione Sicilia Nello Musumeci, dell’assessore ai lavori Pubblici Marco Falcone, dei Sindaci dei comuni del calatino interessati dalla riapertura della tratta e da un folto numero di amministratori locali.ha voluto sottolineare come l’interesse per il territorio del calatino, da parte della Regione rimane costante. “La linea ferroviaria Caltagirone Catania riprende vita ed è nostra intenzione grazie ad un finanaziamento di quasi 90 milioni di euro provvedere al ripristino della tratta che da Caltagirone arriva al territorio di Gela. Qui solo per un caso fortuito non si registrò un disastro quando l’8 maggio 2011 una delle campate della linea rovinò in piena campagna in territorio di Caltagirone, era domenica e su quella tratta non transitavano treni, che di norma venivano utilizzati dagli studenti per raggiungere Caltagirone. Ci vollero degli anni solo per provvedere alla demolizione ed è di queste ore la notizia del finanziamento di ogni opera utile al suo ripristino.pur rimanendo in esercizio ma stamattina a Caltagirone, in pompa magna, alla presenza delle più alte cariche politiche e militari la sua partenza è stata salutata con entusiasmo.Pochissimi i cittadini presenti, solo qualche curioso che trovandosi nel bar della stazione, unico ad essere rimasto aperto nel corso di questi anni, ha voluto seguire l’evento.Il “minuetto” treno diesel che ha sostituito la Littorina che vide la luce nel 1939, quasi 100 anni fa, promette di coprire la tratta in poco meno di 1 ora e 40 minuti, con soste obbligatorie nei comuni di Grammichele, Vizzini, Militello, Scordia. Prestazioni per nulla competitive al momento se si pensa che con l’auto la tratta Caltagirone, è percorribile in 50 minuti e con un pullman di linea diretto in poco meno di 60 minuti.Già stamani sono state chieste migliorie funzionali alla fruizione del mezzo ed è lo stesso assessore Falcone a garantire adeguamenti in tal senso: “con unlteriori finanziamenti già in possesso e con un opera di ammodernamento di alcuni tratti, questa distanza verrà coperta in un tempo non superiore all’ora e venti minuti”. Lontani da ben altre capacità di interconnessioni che Ferrovie dello Stato riesce a garantire in altre parti d’Italia, il calatino “festeggia” il ritorno di un servizio perché è ormai prassi, si legge sui social, che quando un servizio si interrompe per un qualsiasi motivo, questo non venga mai più ripristinato.