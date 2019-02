È il marchio che segna il legame tra le due “terre di conquista” dei rampolli mafiosi della famiglia Nizza: San Cristoforo e Librino. Prima di raccontare “il film dello spaccio” immortalato dalle telecamere installate dai carabinieri negli angoli strategici della “piazza” e al centro di un lungo speciale, elenchiamo gli attori protagonisti. Gli inquirenti li chiamano “i gestori del turno di spaccio”. Sono Giovanni Maria Privitera (‘u ricciolino, nomignolo del padre Giuseppe, uomo fidato di Daniele Nizza che i Carateddi avrebbero voluto uccidere, ndr ), Davide Agostino Calaciura, Michele Polizzi, Vincenzo Napoli e Manuel Taglieri. Ma è un attore protagonista anche Dario Lo Presti che in un episodio ha il “ruolo” di custode dello stupefacente. E allora “azione!”, come direbbe un regista.per la facilità con cui poteva essere raggiunto da parte degli acquirenti e soprattutto per la possibilità di allontanarsi subito dopo l'acquisto, nonché di controllare l'area da parte delle vedette al fine di prevenire l'azione repressiva delle Forze di Polizia”. Le vedette a piedi “si posizionavano o al centro di via Stella Polare, o all'angolo tra le vie Stella Polare e Vivaio”. Oltre a controllare possibili incursioni “svolgevano anche il compito di indirizzare i clienti dal pusher”. E quindi arriviamo agli spacciatori, tra i quali spicca la figura del “lanciatore, deputato a rifornire lo spacciatore lanciando lo stupefacente dal balcone della propria abitazione”. Le telecamere hanno permesso di seguire minuto per minuto il lavoro del grosso centro commerciale dello spaccio. “Gli associati - scrivono gli inquirenti - indicavano agli avventori di sostare su via Vivaio”.Il ‘grande fratello’ dei carabinieri nota un calo nelle vendite solo dopo l’arresto di Giovanni Pitarà e Antonino Grasso. Anche se non manca certo la manodopera pronta a sostituire chi ha avuto la sfortuna di finire in manette. L’arresto è considerato “alla stregua di un sinistro sul lavoro”. “Quando nel corso delle indagini sono stati operati arresti in flagranza di reato sulla piazza, è stato riscontrato che - si legge negli atti giudiziari - intercorso il tempo tecnico per riorganizzare il turno e assoldare nuovi accoliti, l'attività di spaccio è proseguita nuovamente con la stessa intensità, senza che nulla cambiasse in modalità e tempistiche. Un indottrinamento immediato, effettuato sul campo, con precisi ordini e direttive che conduceva i nuovi pusher ad assolvere automaticamente i compiti loro affidati”. Un sistema manageriale quello con cui gestiscono la piazza di spaccio.Si lavora su tre turni: mattutino dalle 8 alle 14, pomeridiano dalle 14 alle 21, e notturno dalle 21 alle 8. E naturalmente il cambio delle consegne avviene nella piazza, in modo da non lasciarla mai sguarnita. Di pomeriggio, grazie alle telecamere, gli inquirenti scoprono che i pusher utilizzano “l'abitazione di Angelo De Luca, in quel periodo ai domiciliari in via Vivaio, quale base per custodire il quantitativo di droga già approntato in dosi singole per la cessione. Su richiesta dello spacciatore in strada, De Luca lanciava dalla veranda del secondo piano quanto richiesto”. Nel corso degli altri turni la droga è nascosta “in via Vivaio, Via Stella Polare, in Via Ignazio Castone, in Via Moncada, e nelle altre minuscole viuzze circostanti, dove venivano di volta in volta individuati dei nascondiglio ad hoc, spesso in intercapedini nel muro”. Il capo-piazza non si vede mai, ma quando Marletta arriva in via Stella Polare assume gli atteggiamenti del leader. Cioè “dare indicazioni precise, con chiari gesti delle braccia, agli spacciatori ed alle vedette”. E poi riscuote “direttamente i proventi quando si trova in via Stella Polare”.“Gli acquirenti accedevano all'area di spaccio prevalentemente da via Cristoforo Colombo, nel turno pomeridiano, risalivano la via Stella Polare. La vedetta che stazionava all'angolo con la via Vivaio, di fatto, era un vero e proprio punto di filtraggio. Osservava tutti i potenziali acquirenti e, dopo essersi accertato che si trattava di clienti, prendeva l'ordinazione riceveva il danaro della cessione ed indirizzando gli avventori poco più avanti in via Stella Polare oppure in via Vivaio; lì l'acquirente doveva sostare ed attendere l'arrivo dello spacciatore che giungeva a bordo di scooter effettuava la consegna di quanto ricevuto da casa di Angelo Lo Presti o prelevato da qualche intercapedine nella zona”.