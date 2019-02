Tartarughe protette in vendita sul web, sequestrate

Il proprietario, che non era in possesso ne' regolare licenza di importazione ne' di certificazione legittima, e' stato denunciato per vendita illegittima e ricettazione di animali di specie protetta. Le tartarughe sono state date in custodia alla ripartizione Faunistico venatoria di Catania. L'uomo, per tartarughe, sequestro, carabinieri, webla vendita illegale su un sito web, rischia l'arresto da sei mesi a due anni e un'ammenda da 15mila a 150mila euro. I militari del nucleo carabinieri Cites di Cataniaoperano nell'ambito del comando delle unita' per la Tutela forestale, ambientale e agroalimentare che agisce anche sulla base della cooperazione internazionale fra l'Arma e diversi partner, nazionali ed esteri, preposti al contrasto dei crimini contro le specie animali e vegetali a rischio. (ANSA).